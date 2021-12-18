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Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

14:12
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Российские лыжники Александр Терентьев и Глеб Ретивых вышли в полуфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Ретивых в третьем забеге стал вторым (+0.15), первым пришел француз Лука Шавана.

Терентьев в четвертом забеге пришел первым (2:18.58), вторым стал норвежец Синдре Бьернестад Скар (+0.09).

Российские лыжники в полуфинале выступят в одном забеге и будут бороться за выход в финал. Спринт начнется в 14.40 (мск).

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Анна Горшкова все материалы автора
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