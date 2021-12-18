Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты лыжника Александра Большунова на этапе Кубка мира в Дрездене.

«Меня беспокоит психологическое состояние и физическая форма Александра. Ему нужно научиться держать удар. Если что-то не получилось, не нужно прыгать через забор и убегать от всех. Например, в биатлоне спортсмены сразу после гонок идут на интервью с нами, мы их даже не зовем. Вне зависимости от результата ребята подходят и делятся с нами эмоциями и переживаниями. Люди чувствуют ответственность перед страной, перед болельщиками. А Большунов в очередной раз от нас убежал. Люди переживают, задают вопросы, а он скрывается. Так делать нельзя, приличные люди хотят знать, в чем причина неудач. В подготовке Большунова к Олимпиаде что-то идет не так — это очевидно. Как по мне, если что-то не получается — нужно выходить к журналистам и объясняться. Это нормальная ситуация для 21-го века», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сегодня Большунов не смог попасть в топ-30 по итогам квалификации и не сможет принять участия в 1/4 финала. Спортсмен показал 31-й результат и проиграл 0,09 секунды американцу Логану Ханнеману, занявшему 30-е место, которое позволяет выступить в четвертьфинале.

В 1/4 финала спринта вышли два представителя России: Александр Терентьев и Глеб Ретивых.