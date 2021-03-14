Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира
12:28
Российская лыжница Юлия Ступак после сегодняшней гонки преследования на 30 км, в которой она заняла третье место, удержала вторую строчку в общем зачете Кубка мира.
Победу в общем зачете Кубка мира досрочно одержала американка Джессика Диггинс. Третьей стала шведка Эбба Андерссон, которая заняла второе место в заключительной гонке преследования на этапе в Энгадине.
Напомним, что выиграла гонку преследования норвежка Хейди Венг. В общем зачете она 20-я.
Кубок мира
Женщины
Общий зачет
1. Джессика Диггинс (США) — 1347 очков
2. Юлия Ступак (Россия) — 1079
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1011 ...
5. Татьяна Сорина (Россия) — 851
6. Наталья Непряева (Россия) — 733
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