Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак после сегодняшней гонки преследования на 30 км, в которой она заняла третье место, удержала вторую строчку в общем зачете Кубка мира.

Победу в общем зачете Кубка мира досрочно одержала американка Джессика Диггинс. Третьей стала шведка Эбба Андерссон, которая заняла второе место в заключительной гонке преследования на этапе в Энгадине.

Напомним, что выиграла гонку преследования норвежка Хейди Венг. В общем зачете она 20-я.

Кубок мира

Женщины

Общий зачет

1. Джессика Диггинс (США) — 1347 очков

2. Юлия Ступак (Россия) — 1079

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1011 ...

5. Татьяна Сорина (Россия) — 851

6. Наталья Непряева (Россия) — 733