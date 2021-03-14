Ступак стала третьей в гонке преследования в финале Кубка мира в Энгадине

Российская лыжница Юлия Ступак заняла третье место в гонке преследования свободным стилем в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине. Ступак стартовала первой после победы во вчерашнем масс-старте.

Первое место в пасьюте заняла норвежка Хайди Венг из Норвегии. Лыжница преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 28 минут 11 секунд. Второй финишировала шведка Эбба Андерссон.

Еще одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой, Наталья Непряева — 39-й.

Энгадин (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 30 км (С)

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 4,5

3. Юлия Ступак (Россия) — 33,7

4. Джессика Диггинс (США) — 37,3

5. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 1.40,8

6. Татьяна Сорина (Россия) — 1.43,5