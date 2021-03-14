Ступак стала третьей в гонке преследования в финале Кубка мира в Энгадине
Российская лыжница Юлия Ступак заняла третье место в гонке преследования свободным стилем в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине. Ступак стартовала первой после победы во вчерашнем масс-старте.
Первое место в пасьюте заняла норвежка Хайди Венг из Норвегии. Лыжница преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 28 минут 11 секунд. Второй финишировала шведка Эбба Андерссон.
Еще одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой, Наталья Непряева — 39-й.
Энгадин (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования, 30 км (С)
1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 4,5
3. Юлия Ступак (Россия) — 33,7
4. Джессика Диггинс (США) — 37,3
5. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 1.40,8
6. Татьяна Сорина (Россия) — 1.43,5
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