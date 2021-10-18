Ступак рассказала о слабостях Вяльбе

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о съемке в фильме о президенте Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

«О том, что я буду дублировать главную героиню [фильма о Елене Вяльбе «Белый снег"], я знала заранее — Елена Валерьевна мне сразу сказала, что никого другого в этом качестве просто не видит. Соответственно, я пришла домой и спросила мужа: «Едем?» — «Едем». И мы поехали в Кировск, где шли съемки», — приводит слова Ступак RT.

Также она рассказала об отношениях с Вяльбе.

«Да. Таких моментов было много. Многие, думаю, даже не подозревали до выхода фильма, что у Елены Валерьевны могут быть какие-то слабости, что она может плакать от обиды, от отчаяния. Хотя даже во время наших соревнований видно, что Вяльбе всегда очень эмоционально реагирует, особенно на победы. Как руководитель Елена Валерьевна очень сильный и строгий человек, но рядом с ней всегда чувствуешь себя очень защищённой и знаешь, что все решения будут справедливыми. Не так много руководителей способны до такой степени постоять за своих спортсменов», — сказала Ступак.

Вяльбе — легендарная советская спортсменка, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как лыжница, выигравшая наибольшее количество медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира.