Ступак о конкуренции с Йохауг: «Я не отношусь к ней как к какому-то недосягаемому идолу»

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась мнением о конкуренции с Терезой Йохауг.

«Я Терезу обыгрывала — в Фалуне. Пусть это случилось всего один раз, но было кайфово. Может быть, у меня получилось выиграть у Йохауг как раз потому, что я не отношусь к ней как к какому-то недосягаемому идолу. Мне вообще не очень нравится слышать, что каждая из нас хочет обыграть Терезу. Да, это круто, но слишком узко в моем понимании. Когда до такой степени зацикливаешься на одном-единственном сопернике, это сильно ограничивает. Не говоря уже о том, что сама мысль стать лучше, чем кто-то, как бы изначально подразумевает, что ты хуже. А это в моем понимании неправильно со всех точек зрения. Поэтому я не ставлю перед собой задачу опередить конкретно Йохауг. Для меня она просто одна из соперниц, и ее можно точно так же обыграть, как и остальных. Мне нравится думать именно так», — приводит слова Ступак RT.

Ступак — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира.