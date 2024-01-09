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Сегодня, 13:21

Ступак рассказала о планах на 2024 год

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская лыжница Юлия Ступак поделилась планами на 2024 год.

«На 2024 год планы пока примерно такие же. Выступать, выступать хорошо, ярко, зарабатывать медали и параллельно пробовать ещё что-то новое. Новые проекты и горизонты», — приводит слова Ступак Metaratings.

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.

Источник: Metaratings
Юлия Ступак
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