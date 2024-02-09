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9 февраля, 17:39

Ступак ответила Вяльбе на слова о проблемах с головой

Сергей Разин
корреспондент
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Юлия Ступак.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024.

«На самом деле не успела подойти к спартакиаде, не хватило немного времени после болезней многочисленных, я всего лишь три недели потренировалась. Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация — нормально, пойдет. Отсутствие мотивации из-за недопуска на международные соревнования? Не хочу даже отвечать. Все нормально, дело уже не в международных стартах», — приводит слова Ступак РИА «Новости».

Ступак на спартакиаде в спринтерской гонке выбыла в полуфинале.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у Ступак есть проблемы с головой и что «если она это не исправит, это будет ее последний сезон».

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Источник: https://rsport.ria.ru/20240209/stupak-1926449418.html?in=l
Елена Вяльбе
Юлия Ступак (Белорукова)
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