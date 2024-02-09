Бородавко прокомментировал победу Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Считаю, что первый день прошел замечательно, и самое главное, что у спортсменов не было никаких претензий к трассе, хорошее судейство, все было на очень высоком уровне. Конкуренция была плотной, а полуфиналы сделали финал многообещающим, что мы и увидели. Мы все знали, какая тактика будет у Большунова: он спокойно доводил все до финишного спуска и никто не мог ему ничего противопоставить. Как ему удается побеждать из раза в раз? Не забывайте, что Александр — двукратный победитель общего зачета Кубка мира, трехкратный олимпийский чемпион и обладатель множества медалей. Большунов — один из лучших лыжников в мире, и он просто подтверждает свой класс, стараясь поддерживать свою форму», — приводит слова Бородавко RT.

9 февраля Большунов стал победителем спринта на Всероссийской спартакиаде-2024. В текущем сезоне спортсмен также выиграл все гонки на Кубке России (17).

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