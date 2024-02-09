Бородавко заявил, что Степановой пока тяжело конкурировать с Фалеевой в спринте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Анастасии Фалеевой в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Фалеева подтвердила, что является лучшим спринтером классического стиля в нашей стране, и показала свой высокий уровень. Что касается Вероники Степановой, было видно, что она немножко сменила тактику и включилась в борьбу чуть раньше, но пока она не способна выдать тот нужный финиш, как это делает Анастасия Фалеева», — приводит слова Бородавко RT.

Анастасия Фалеева стала победительницей классического спринта на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024 в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 46,49 секунды. Второй результат показала Вероника Степанова. Ее отставание от лидера составило 0,83 секунды. Тройку лучших замкнула Дарья Непряева (+2,96).

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