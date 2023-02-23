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Устюгов выиграл классический спринт на «Чемпионских высотах», второй — Терентьев, третий — Большунов

Руслан Минаев
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Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

Лыжник Сергей Устюгов выиграл в классическом спринте во Всероссийском турнире по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Вторым пришел Александр Терентьев, третьим — Александр Большунов.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Сергей Устюгов — 3.03,18

2. Александр Терентьев +0,35

3. Александр Большунов +1,39

4. Сергей Ардашев +2,19

5. Иван Горбунов +6,20

6. Алексей Червоткин +32,83

Александр Большунов
Александр Терентьев
Сергей Устюгов
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