Устюгов выиграл классический спринт на «Чемпионских высотах», второй — Терентьев, третий — Большунов
Лыжник Сергей Устюгов выиграл в классическом спринте во Всероссийском турнире по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» в Малиновке.
Вторым пришел Александр Терентьев, третьим — Александр Большунов.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Сергей Устюгов — 3.03,18
2. Александр Терентьев +0,35
3. Александр Большунов +1,39
4. Сергей Ардашев +2,19
5. Иван Горбунов +6,20
6. Алексей Червоткин +32,83
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