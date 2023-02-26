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Сегодня, 13:57

Смирнова и Пантрина выиграли командный спринт на «Чемпионских высотах», Заборская и Непряева стали вторыми

Иван Торопцев
Корреспондент
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Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина выиграли командный спринт на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Гонка проходила в формате 6 кругов по 1,2 километра, каждая спортсменка должна была пробежать 3 круга. Смирнова и Пантрина, представлявшие Тюменскую область, прошли дистанцию за 21 минуту и 7 секунд.

Второе место заняли Светлана Заборская и Наталья Непряева, которые выступали за Архангельскую область уступили победителям 4,2 секунды. На третьей строчке — Анастасия Доценко и Христина Мацокина, представлявшие Татарстан. Они проиграли победителям 24,1 секунды.

Екатерина Смирнова
Наталья Непряева
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