Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:16

Победительница «Чемпионских высот» сказала, что ответит главе МОК Баху на извинения

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Победительница лыжного турнира «Чемпионские высоты» в командном спринте Екатерина Смирнова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о том, что она ответит, если глава МОК Томас Бах попросит у них прощения.

— Сегодня Прощеное воскресенье. Что скажете, если Томас Бах попросит у вас прощения?

— Бог простит, и я прощу. (задумчиво) А если бог не простит... то и я не прощу, — ответила Смирнова.

В командном спринте Смирнова и ее партнерша Елизавета Пантрина впервые за долгое время обыграли команду с участием Натальи Непряевой и завоевали золото.

Сборная России по лыжным гонкам
Екатерина Смирнова
Томас Бах
МОК
8
Читайте также
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
Нападающий Кравцов в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смирнова и Пантрина выиграли командный спринт на «Чемпионских высотах», Заборская и Непряева стали вторыми

Терентьев и Большунов выиграли командный спринт на турнире «Чемпионские высоты»
Новости
RSS RSS
Все новости