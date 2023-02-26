Победительница «Чемпионских высот» сказала, что ответит главе МОК Баху на извинения

Победительница лыжного турнира «Чемпионские высоты» в командном спринте Екатерина Смирнова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о том, что она ответит, если глава МОК Томас Бах попросит у них прощения.

— Сегодня Прощеное воскресенье. Что скажете, если Томас Бах попросит у вас прощения?

— Бог простит, и я прощу. (задумчиво) А если бог не простит... то и я не прощу, — ответила Смирнова.

В командном спринте Смирнова и ее партнерша Елизавета Пантрина впервые за долгое время обыграли команду с участием Натальи Непряевой и завоевали золото.