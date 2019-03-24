Сергей Крянин: "Мы станем свидетелями долгого противостояния Клебо и Большунова"

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин подвел итоги сезона-2018/19. Большой хрустальный глобус выиграл норвежец Йоханнес Клебо, набравший 1717 очков, вторым стал россиянин Александр Большунов (1617).

- У Клебо было большое преимущество, он сэкономил силы, - цитирует ТАСС Крянина. - Но Саша в этом сезоне показал, что он очень хороший дистанционщик, завоевал малый Хрустальный глобус, а большой Хрустальный глобус еще впереди - они с Клебо почти одногодки, тот завоевал свой первый Кубок мира и мы станем свидетелями их долгого спортивного противостояния, что очень здорово. На следующий год Саша соберется, календарь будет чуть легче из-за отсутствия чемпионата мира и Олимпиады, и мы будем снова за него болеть в борьбе за Кубок мира, на который будут брошены все силы.

Некоторые очки в этом сезоне были проиграны в спринте, где объективно сложно бороться с Клебо, некоторые в гонках, где были проблемы со смазкой, с палками, другие неудачи - следует все это учесть и провести должную работу. В масс-стартах, например, была тактическая борьба: Сашка достаточно прямолинейный лыжник, ему следует поработать над своими слабыми и сильными сторонами, тактикой прохождения, в каком состоянии выходишь на гонку, как ты ее проходишь. Важно исключить любые тактические ошибки в следующем сезоне. Нужно подключать не только физику, но и голову, как это делают норвежцы, поэтому в зависимости от состояния у них может выиграть практически кто угодно из команды.