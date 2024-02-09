Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

9 февраля, 14:38

Ардашев — о победе Большунова: «Просто думаешь: «Да е-мое! Как он это снова делает?»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский лыжник Сергей Ардашев поделился эмоциями от второго места в спринте на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024 в Тюмени.

Победителем гонки стал Александр Большунов, а третье место занял Алексей Червоткин.

— Довольны сегодняшней гонкой? Чувствуется, что спартакиада — главный старт сезона?

— Я доволен вторым местом. Да, опять не получилось обыграть Большунова, он реально в очень хорошей форме. Все-таки тактически он нас переигрывает. Что касается спартакиады, то тренер нам сказал: «Добавьте себе небольшой мандраж для лучшего настроя на гонку». Я справился с этой задачей. Сегодня очень хорошо работалось в подъем, по тактике все прошло как нужно.

— Вы постепенно все ближе подбираетесь к Большунову, но чего-то не хватает. Есть понимание, в каких нюансах надо добавить?

— У него очень хорошие лыжи. Плюс он здорово уходит на спусках. Нужно отрабатывать те же повороты, уходы на спуск.

— Есть ощущение, что вы расстроены.

— Конечно. Когда выходишь на старт, всегда стараешься победить. Но второе место тоже хороший результат.

— Вы следите только за Большуновым, считая его главным соперником, или за всеми остальными тоже? Ожидали, что Устюгов в финале так отвалится?

— Честно, я не думал, что в финале народ так отвалится. Местами поглядывал, как бежали парни. Тот же Иван Горбунов резко поднимался в последний подъем, Тиунов так же. Я не думал, что так все хорошо и гладко сложится.

— Не думаете, что просто были с Большуновым посвежее в финале, потому что второй забег был быстрым и проходил позже?

— У нас полуфинал тоже был быстрым. Мы пробежали не медленнее, чем второй полуфинал. Да, я больше восстанавливался, потому что бежал в первом полуфинале. Может, ребятам не хватило этого отдыха.

— Были сегодня заряжены на то, чтобы обыграть Большунова?

— Конечно, хотелось его обыграть, побороться с ним. Но все видели, что он сделал на финише, со спуска...

— Что там происходит на спуске? Какие мысли, когда тебя обходит Большунов?

— Просто думаешь: «Да е-мое! Как он это снова делает?» Он точно так же меня объехал в декабре месяце, неделю назад — опередил Савелия Коростелева. Вот так он и побеждает.

— Как тактически бороться с Большуновым?

— Если садиться за ним, скорее всего, ты его не накатишь, поскольку он очень хорошо уходит на спуск, у него отлично работают лыжи. Ну а на финише уже будет лотерея.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Сергей Ардашев
1
0
Читайте также
Курбанов впервые сыграл после дисквалификации за наркотики
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Васильев отметил пользу от критики нового биатлонного стадиона в Златоусте
Алдошкина и Елистратов одержали победы в шорт-треке на 1000 метров на Спартакиаде 2024
Лыжница Истомина назвала Спартакиаду сильнейших 2024 праздником
Истомина считает, что российские лыжницы навязывают реальную борьбу Степановой
Латыпов побеждает в стиле Большунова. К Спартакиаде он подошел в фантастической форме
Сноубордисты Надыршина и Соболев выиграли параллельный гигантский слалом на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарья Непряева: «Это мой первый подиум во взрослом спорте. Я очень рада»

Вяльбе заявила о проблемах с головой у Ступак: «Если не исправит, это будет ее последний сезон»
Новости
RSS RSS
Все новости