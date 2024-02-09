Ардашев — о победе Большунова: «Просто думаешь: «Да е-мое! Как он это снова делает?»

Российский лыжник Сергей Ардашев поделился эмоциями от второго места в спринте на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024 в Тюмени.

Победителем гонки стал Александр Большунов, а третье место занял Алексей Червоткин.

— Довольны сегодняшней гонкой? Чувствуется, что спартакиада — главный старт сезона?

— Я доволен вторым местом. Да, опять не получилось обыграть Большунова, он реально в очень хорошей форме. Все-таки тактически он нас переигрывает. Что касается спартакиады, то тренер нам сказал: «Добавьте себе небольшой мандраж для лучшего настроя на гонку». Я справился с этой задачей. Сегодня очень хорошо работалось в подъем, по тактике все прошло как нужно.

— Вы постепенно все ближе подбираетесь к Большунову, но чего-то не хватает. Есть понимание, в каких нюансах надо добавить?

— У него очень хорошие лыжи. Плюс он здорово уходит на спусках. Нужно отрабатывать те же повороты, уходы на спуск.

— Есть ощущение, что вы расстроены.

— Конечно. Когда выходишь на старт, всегда стараешься победить. Но второе место тоже хороший результат.

— Вы следите только за Большуновым, считая его главным соперником, или за всеми остальными тоже? Ожидали, что Устюгов в финале так отвалится?

— Честно, я не думал, что в финале народ так отвалится. Местами поглядывал, как бежали парни. Тот же Иван Горбунов резко поднимался в последний подъем, Тиунов так же. Я не думал, что так все хорошо и гладко сложится.

— Не думаете, что просто были с Большуновым посвежее в финале, потому что второй забег был быстрым и проходил позже?

— У нас полуфинал тоже был быстрым. Мы пробежали не медленнее, чем второй полуфинал. Да, я больше восстанавливался, потому что бежал в первом полуфинале. Может, ребятам не хватило этого отдыха.

— Были сегодня заряжены на то, чтобы обыграть Большунова?

— Конечно, хотелось его обыграть, побороться с ним. Но все видели, что он сделал на финише, со спуска...

— Что там происходит на спуске? Какие мысли, когда тебя обходит Большунов?

— Просто думаешь: «Да е-мое! Как он это снова делает?» Он точно так же меня объехал в декабре месяце, неделю назад — опередил Савелия Коростелева. Вот так он и побеждает.

— Как тактически бороться с Большуновым?

— Если садиться за ним, скорее всего, ты его не накатишь, поскольку он очень хорошо уходит на спуск, у него отлично работают лыжи. Ну а на финише уже будет лотерея.