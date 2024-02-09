Ардашев — о победе Большунова: «Просто думаешь: «Да е-мое! Как он это снова делает?»
Российский лыжник Сергей Ардашев поделился эмоциями от второго места в спринте на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024 в Тюмени.
Победителем гонки стал Александр Большунов, а третье место занял Алексей Червоткин.
— Довольны сегодняшней гонкой? Чувствуется, что спартакиада — главный старт сезона?
— Я доволен вторым местом. Да, опять не получилось обыграть Большунова, он реально в очень хорошей форме. Все-таки тактически он нас переигрывает. Что касается спартакиады, то тренер нам сказал: «Добавьте себе небольшой мандраж для лучшего настроя на гонку». Я справился с этой задачей. Сегодня очень хорошо работалось в подъем, по тактике все прошло как нужно.
— Вы постепенно все ближе подбираетесь к Большунову, но чего-то не хватает. Есть понимание, в каких нюансах надо добавить?
— У него очень хорошие лыжи. Плюс он здорово уходит на спусках. Нужно отрабатывать те же повороты, уходы на спуск.
— Есть ощущение, что вы расстроены.
— Конечно. Когда выходишь на старт, всегда стараешься победить. Но второе место тоже хороший результат.
— Вы следите только за Большуновым, считая его главным соперником, или за всеми остальными тоже? Ожидали, что Устюгов в финале так отвалится?
— Честно, я не думал, что в финале народ так отвалится. Местами поглядывал, как бежали парни. Тот же Иван Горбунов резко поднимался в последний подъем, Тиунов так же. Я не думал, что так все хорошо и гладко сложится.
— Не думаете, что просто были с Большуновым посвежее в финале, потому что второй забег был быстрым и проходил позже?
— У нас полуфинал тоже был быстрым. Мы пробежали не медленнее, чем второй полуфинал. Да, я больше восстанавливался, потому что бежал в первом полуфинале. Может, ребятам не хватило этого отдыха.
— Были сегодня заряжены на то, чтобы обыграть Большунова?
— Конечно, хотелось его обыграть, побороться с ним. Но все видели, что он сделал на финише, со спуска...
— Что там происходит на спуске? Какие мысли, когда тебя обходит Большунов?
— Просто думаешь: «Да е-мое! Как он это снова делает?» Он точно так же меня объехал в декабре месяце, неделю назад — опередил Савелия Коростелева. Вот так он и побеждает.
— Как тактически бороться с Большуновым?
— Если садиться за ним, скорее всего, ты его не накатишь, поскольку он очень хорошо уходит на спуск, у него отлично работают лыжи. Ну а на финише уже будет лотерея.