Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

9 февраля, 14:26

Дарья Непряева: «Это мой первый подиум во взрослом спорте. Я очень рада»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала третье место в спринте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде-2024.

— Конечно, довольна. Это мой первый подиум во взрослом спорте. Я очень рада. Атмосфера классная, много болельщиков. Все супер! Спартакиада только начинается. Очень приятно, когда в первой гонке у тебя все получается. Я пойду с этим настроем дальше.

— Показалось, что вы хорошо подготовились к этому старту. Первой были в прологе и дальше уверенно шли.

— Да, состояние очень хорошее было. Пока не хватает опыта. Буду готовиться и дальше соревноваться с лучшими.

— В борьбе с Фалеевой и Степановой не хватило опыта?

— Не только опыта. Будем работать дальше. Повторюсь, что очень рада.

— Какая тактика была на финал?

— Тактика была в том, что если выйду первой, то идти своим темпом и на последних участках уже добавлять. А если выйду за кем-то, то держаться за девчонками.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Победительницей в спринте на Спартакиаде сильнейших-2024 стала Анастасия Фалеева, второе место заняла Вероника Степанова.

Всероссийская Спартакиада 2024
Дарья Непряева
0
Читайте также
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Васильев отметил пользу от критики нового биатлонного стадиона в Златоусте
Алдошкина и Елистратов одержали победы в шорт-треке на 1000 метров на Спартакиаде 2024
Лыжница Истомина назвала Спартакиаду сильнейших 2024 праздником
Истомина считает, что российские лыжницы навязывают реальную борьбу Степановой
Латыпов побеждает в стиле Большунова. К Спартакиаде он подошел в фантастической форме
Сноубордисты Надыршина и Соболев выиграли параллельный гигантский слалом на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червоткин: «Меня всерьез не воспринимали, потому что на финише все «обували»

Ардашев — о победе Большунова: «Просто думаешь: «Да е-мое! Как он это снова делает?»
Новости
RSS RSS
Все новости