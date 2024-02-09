Дарья Непряева: «Это мой первый подиум во взрослом спорте. Я очень рада»

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала третье место в спринте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде-2024.

— Конечно, довольна. Это мой первый подиум во взрослом спорте. Я очень рада. Атмосфера классная, много болельщиков. Все супер! Спартакиада только начинается. Очень приятно, когда в первой гонке у тебя все получается. Я пойду с этим настроем дальше.

— Показалось, что вы хорошо подготовились к этому старту. Первой были в прологе и дальше уверенно шли.

— Да, состояние очень хорошее было. Пока не хватает опыта. Буду готовиться и дальше соревноваться с лучшими.

— В борьбе с Фалеевой и Степановой не хватило опыта?

— Не только опыта. Будем работать дальше. Повторюсь, что очень рада.

— Какая тактика была на финал?

— Тактика была в том, что если выйду первой, то идти своим темпом и на последних участках уже добавлять. А если выйду за кем-то, то держаться за девчонками.

Победительницей в спринте на Спартакиаде сильнейших-2024 стала Анастасия Фалеева, второе место заняла Вероника Степанова.