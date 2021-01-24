Сборная России подаст протест после скандального финиша Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в экспресс-комментарии на «Матч ТВ» сообщил, что команда подаст протест на действия финна Йони Мяки во время эстафеты на этапе Кубка мира.

Россиянин Александр Большунов на финише боролся с ним за второе место. Мяки оттеснил россиянина к краю трассы, что в итоге очень ему помешало. По мнению Сорина, финский лыжник действовал неправомерно.

Большунов в ответ ударил Мяки палкой по спине, а после финиша въехал в команду соперников. Сборная с лыжником в итоге была дисквалифицирована, бронза перешла второй команде России.

Видео скандального финиша Большунова: стычка с финном на трассе и после гонки