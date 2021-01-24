Видео скандального финиша Большунова: стычка с финном на трассе и после гонки

Александр Большунов врезался в финна Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni M?ki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0 — Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

На финишной прямой Мяки подрезал россиянина, после чего тот махнул в сторону и ударил финна лыжной палкой. После финиша Большунов на скорости въехал в Мяки и уронил соперника.

После гонки Большунов был дисквалифицирован. Результат российской команды, в которой помимо него бежали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, был аннулирован.