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Видео скандального финиша Большунова: стычка с финном на трассе и после гонки

14:03
Александр Большунов въехал в Йони Мяки. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»
Александр Большунов въехал в Йони Мяки. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»
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Александр Большунов врезался в финна Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

На финишной прямой Мяки подрезал россиянина, после чего тот махнул в сторону и ударил финна лыжной палкой. После финиша Большунов на скорости въехал в Мяки и уронил соперника.

После гонки Большунов был дисквалифицирован. Результат российской команды, в которой помимо него бежали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, был аннулирован.

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