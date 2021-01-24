Тренер сборной России Сорин прокомментировал инцидент между Большуновым и Мяки: «Финнов однозначно должны дисквалифицировать»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал скандальный эпизод на финише гонки между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки.

«Финнов однозначно должны дисквалифицировать. Саша четко занял правый коридор. Финн начал перестраиваться, был контакт по лыжам два раза, это вывело Сашу на эмоции. Финальный эпизод, конечно, тоже будет рассматриваться. Но сам гоночный инцидент должны рассмотреть в плане дисквалификации Финляндии», — сказал Сорин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. После финиша Большунов врезался в Мяки и уронил соперника.