Коростелев: «Если Большунов бежит не в полную силу, то общий уровень у нас упал»
Российский лыжник Савелий Коростелев объяснил «СЭ», почему нельзя проецировать текущие результаты Александра Большунова и других наших спортсменов на международные соревнования.
— Мальцев дал про Большунова яркую цитату, что Саша и на международных соревнованиях всем задницу надерет. Согласен?
— Мы можем только гадать. На Кубке мира мы тоже видим, как ребята приезжают в эстафетах десять человек на финиш. Нельзя судить, находясь на разных трассах, в разных точках мира. Узнаем только тогда, когда туда приедем и оттуда вернемся.
— Можно ли понять, не упал ли у нас общий уровень за последние два года?
— Об этом тоже можно гадать. Если Саша бежит не в полную силу, то уровень определенно упал. Если это не так, то, может, и сохраняется. Вернемся и все узнаем, — сказал Коростелев «СЭ».