Коростелев: «Если Большунов бежит не в полную силу, то общий уровень у нас упал»

Российский лыжник Савелий Коростелев объяснил «СЭ», почему нельзя проецировать текущие результаты Александра Большунова и других наших спортсменов на международные соревнования.

— Мальцев дал про Большунова яркую цитату, что Саша и на международных соревнованиях всем задницу надерет. Согласен?

— Мы можем только гадать. На Кубке мира мы тоже видим, как ребята приезжают в эстафетах десять человек на финиш. Нельзя судить, находясь на разных трассах, в разных точках мира. Узнаем только тогда, когда туда приедем и оттуда вернемся.

— Можно ли понять, не упал ли у нас общий уровень за последние два года?