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12 февраля, 09:15

Коростелев: «Если Большунов бежит не в полную силу, то общий уровень у нас упал»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Савелий Коростелев.
Фото Соцсети

Российский лыжник Савелий Коростелев объяснил «СЭ», почему нельзя проецировать текущие результаты Александра Большунова и других наших спортсменов на международные соревнования.

— Мальцев дал про Большунова яркую цитату, что Саша и на международных соревнованиях всем задницу надерет. Согласен?

— Мы можем только гадать. На Кубке мира мы тоже видим, как ребята приезжают в эстафетах десять человек на финиш. Нельзя судить, находясь на разных трассах, в разных точках мира. Узнаем только тогда, когда туда приедем и оттуда вернемся.

Александр Большунов и&nbsp;Савелий Коростелев. «Складывается ощущение: многие смирились, что Большунов выигрывает». Интервью Савелия Коростелева

— Можно ли понять, не упал ли у нас общий уровень за последние два года?

— Об этом тоже можно гадать. Если Саша бежит не в полную силу, то уровень определенно упал. Если это не так, то, может, и сохраняется. Вернемся и все узнаем, — сказал Коростелев «СЭ».

Александр Большунов
Савелий Коростелев
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