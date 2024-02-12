Коростелев: «Как будто все начали играть под дудку Большунова и под темп, который ему комфортен»

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил в «СЭ» о желании прервать победную серию Александра Большунова. В нынешнем сезоне Большунов не проиграл ни одной гонки, став первым в 19 стартах из 19.

— Соскучился ли по победам? Не бесит, что нет золотых наград?

— Вечно выигрывать нельзя. Все мы понимаем, что Саша у нас лучший в стране, но желание его обыгрывать всегда было и есть.

— Когда и в какой гонке у тебя был самый реальный шанс у него выиграть?

— Возможно, в скиатлоне на спартакиаде был хороший шанс. Но мы никогда это не узнаем, потому что финишную раздачу я пропустил. И если бы я вышел в финал в спринте, то пошел бы совершенно по-другому тактически. Не как на Кубке России. Потому что там была задача проработаться и показать то, на что способен. Думаю, что в последних двух гонках на спартакиаде, как бы я в них ни выступил, были наибольшие шансы в сезоне.

— Чувствуешь ли ты, что станешь тем самым человеком, кто прервет эту серию Большунова?

— У меня иногда складывается такое ощущение, что некоторые ребята смирились с тем, что Саша выигрывает. Тот же Илья Семиков уже не первый раз на вопрос, можно ли было сегодня обыграть Большунова, отвечает: «Нет». Хотя заезжает вторым. Как будто все начали играть под его дудку и под тот темп, который комфортен Саше. Даже Юрий Викторович (Бородавко) говорит, что Саша не выкладывается на максимум. А зачем ему это делать, если он уверен в своем финишном ускорении? Мы его не пытаемся загнать на дистанции темпом. Да, я сам говорил, что на данный момент у нас никто не может загнать Сашу темпом, но как минимум пробовать нужно. Поэтому у меня мнение, что некоторые смирились с этим. А у меня желание как было, так и есть.

— Помимо тебя кто еще может прервать эту серию?