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12 февраля, 09:00

Коростелев: «Как будто все начали играть под дудку Большунова и под темп, который ему комфортен»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Савелий Коростелев заявил в «СЭ» о желании прервать победную серию Александра Большунова. В нынешнем сезоне Большунов не проиграл ни одной гонки, став первым в 19 стартах из 19.

— Соскучился ли по победам? Не бесит, что нет золотых наград?

— Вечно выигрывать нельзя. Все мы понимаем, что Саша у нас лучший в стране, но желание его обыгрывать всегда было и есть.

— Когда и в какой гонке у тебя был самый реальный шанс у него выиграть?

— Возможно, в скиатлоне на спартакиаде был хороший шанс. Но мы никогда это не узнаем, потому что финишную раздачу я пропустил. И если бы я вышел в финал в спринте, то пошел бы совершенно по-другому тактически. Не как на Кубке России. Потому что там была задача проработаться и показать то, на что способен. Думаю, что в последних двух гонках на спартакиаде, как бы я в них ни выступил, были наибольшие шансы в сезоне.

Александр Большунов и&nbsp;Савелий Коростелев. «Складывается ощущение: многие смирились, что Большунов выигрывает». Интервью Савелия Коростелева

— Чувствуешь ли ты, что станешь тем самым человеком, кто прервет эту серию Большунова?

— У меня иногда складывается такое ощущение, что некоторые ребята смирились с тем, что Саша выигрывает. Тот же Илья Семиков уже не первый раз на вопрос, можно ли было сегодня обыграть Большунова, отвечает: «Нет». Хотя заезжает вторым. Как будто все начали играть под его дудку и под тот темп, который комфортен Саше. Даже Юрий Викторович (Бородавко) говорит, что Саша не выкладывается на максимум. А зачем ему это делать, если он уверен в своем финишном ускорении? Мы его не пытаемся загнать на дистанции темпом. Да, я сам говорил, что на данный момент у нас никто не может загнать Сашу темпом, но как минимум пробовать нужно. Поэтому у меня мнение, что некоторые смирились с этим. А у меня желание как было, так и есть.

— Помимо тебя кто еще может прервать эту серию?

— Леша Червоткин на дистанции, Серега Ардашев в спринте, — сказал Коростелев «СЭ».

Александр Большунов
Савелий Коростелев
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