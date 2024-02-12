Большунов выступит в паре с Коростелевым в командном спринте на спартакиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что призер Олимпиады Александр Терентьев, скорее всего, пропустит оставшиеся гонки спартакиады. Таким образом, в командном спринте за сборную Архангельской области вместе с Александром Большуновым выступит Коростелев.

— Если у тебя не сложится на спартакиаде в личных гонках, то есть возможность зацепить золото в командных. Определились ли вы с составом на командный спринт?

— Насколько я знаю, Саша Терентьев не побежит больше ничего на спартакиаде. Поэтому думаю, что состав определен.

— Просто после скиатлона Большунов предложил тебе и Терентьеву скинуться на ЦУЕФА за право бежать с ним в командном спринте.