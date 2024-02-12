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12 февраля, 09:30

Большунов выступит в паре с Коростелевым в командном спринте на спартакиаде

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что призер Олимпиады Александр Терентьев, скорее всего, пропустит оставшиеся гонки спартакиады. Таким образом, в командном спринте за сборную Архангельской области вместе с Александром Большуновым выступит Коростелев.

— Если у тебя не сложится на спартакиаде в личных гонках, то есть возможность зацепить золото в командных. Определились ли вы с составом на командный спринт?

— Насколько я знаю, Саша Терентьев не побежит больше ничего на спартакиаде. Поэтому думаю, что состав определен.

— Просто после скиатлона Большунов предложил тебе и Терентьеву скинуться на ЦУЕФА за право бежать с ним в командном спринте.

— Я видел. К Сане (Терентьеву) сегодня подъехал на тренировке и спросил: «Скидываемся?» Он сказал: «Нет. Я уезжаю. Место твое», — сказал Коростелев «СЭ».

Александр Большунов и&nbsp;Савелий Коростелев. «Складывается ощущение: многие смирились, что Большунов выигрывает». Интервью Савелия Коростелева

Александр Большунов
Александр Терентьев
Савелий Коростелев
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