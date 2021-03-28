Российский лыжник Устюгов снялся со скиатлона на чемпионате России

Российский лыжник Сергей Устюгов в своем Instagram сообщил, что не выступит в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Да я кривой, косой», — сказал Устюгов в прямом эфире в соцсети.

Гонка состоится сегодня, 28 марта. Напомним, в конце февраля 28-летний лыжник досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе по причине травмы ноги.