Российский лыжник Устюгов снялся со скиатлона на чемпионате России
11:21
Российский лыжник Сергей Устюгов в своем Instagram сообщил, что не выступит в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.
«Да я кривой, косой», — сказал Устюгов в прямом эфире в соцсети.
Гонка состоится сегодня, 28 марта. Напомним, в конце февраля 28-летний лыжник досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе по причине травмы ноги.
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