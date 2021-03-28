Сорина выиграла скиатлон на чемпионате России
10:22
Татьяна Сорина 26 марта выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам.
Сорина преодолела 15 км за 38 минут и четыре секунды, второй стала Наталья Непряева, уступившая победителю 30 секунд, третьей стала Мария Истомина (+38).
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени.
1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 38.04,0
2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 30,7
3. Мария Истомина (Пермский край)+38,3
4. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург)+42,6
5. Екатерина Смирнова (Тюменская область)+1.04,4
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