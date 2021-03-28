Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России
11:54
Александр Большунов 28 марта выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам.
30 км дистанции Большунов преодолел за час, восемь минут и 53 секунды. Иван Якимушкин уступил лидеру 47 секунд, опередивший на долю секунды Андрея Ларькова.
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:08:53.0
2. Иван Якимушкин (Тюменская область) +47.1.
3. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +47.2.
4. Илья Семиков (Республика Коми) +48.0.
5. Артем Николаев (Республика Татарстан) +54.1.
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