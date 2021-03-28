Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России

Александр Большунов 28 марта выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам.

30 км дистанции Большунов преодолел за час, восемь минут и 53 секунды. Иван Якимушкин уступил лидеру 47 секунд, опередивший на долю секунды Андрея Ларькова.

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:08:53.0

2. Иван Якимушкин (Тюменская область) +47.1.

3. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +47.2.

4. Илья Семиков (Республика Коми) +48.0.

5. Артем Николаев (Республика Татарстан) +54.1.