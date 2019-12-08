Российские лыжники заняли два первых места в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере прошла мужская эстафета. Российские команды заняли два первых места в гонке.

Квартетет в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова показал лучший результат. Сборная в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Денис Спицова и Андрея Мельниченко уступила им 1,3 секунды.

Для российских лыжников эта победа стала второй в текущем сезоне Кубка мира, в субботу первое место в скиатлоне занял Александр Большунов.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Россия-2 (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) — 1:26.46,8

2. Россия-1 (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — отставание 1,3

3. Норвегия-1 (Поль Гольберг, Ханс Кристер Холунн, Шур Рете, Финн Крог) — 8,9

4. Норвегия-2 (Никлас Дюрхеуг, Маттис Стенсхаген, Симен Крюгер, Вебьерн Туртвейт) — 9,0

5. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Янош Бруггер, Лукас Бегль, Йонас Доблер) — 9,9

6. Швеция (Бьерн Сандстрем, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Аксель Экстрем) — 26,9