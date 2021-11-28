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Российские лыжники выйдут на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке, несмотря на холод

14:35
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Российские лыжники выйдут на старт гонки преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке, несмотря на погодные условия.

Напомним, что в предстоящей гонке Россию представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Андрей Ларьков, а также Александр Бессмертных.

Ранее от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также финн Ийво Нисканен.

Отметим, что температура воздуха в Руке опустилась до минус 23 градусов. Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам могут быть отменены, если температура воздуха достигает минус 22 градусов.

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Карен Саркисян все материалы автора
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