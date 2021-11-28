Лыжники сборной Норвегии снялись с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке
14:33
Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказались от участия в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке, сообщает RUNO.
Норвежскую команду представляют Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Эрик Валнес и Пол Гульберг.
Ранее женский старт перенесли из-за холодной погоды, где температура достигает минус 23 градусов. Мужской старт не стали переносить.
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