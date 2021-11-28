Лыжники стартовали с задержкой на этапе Кубка мира в Руке из-за проблем с оборудованием

Перед стартом мужской гонки преследования на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира в финской Руке у организаторов из-за холода возникли проблемы с оборудованием, отсчитывающем время. В результате чего лыжники стартовали с задержкой.

При этом российский лыжник Александр Большунов чуть не опоздал на старт. Ему пришлось поправлять палки уже после начала гонки.

Помимо Большунова Россию представляют Алексей Червоткин, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Андрей Ларьков, а также Александр Бессмертных.

Отметим, что температура воздуха в Руке опустилась до минус 23 градусов. Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам могут быть отменены, если температура воздуха достигает минус 22 градусов.

Ранее от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также финн Ийво Нисканен.