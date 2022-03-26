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Сегодня, 15:58

Российская лыжница Матвеева не планирует возобновлять международную карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в командном спринте Наталья Матвеева не планирует возвращаться в сборную России по лыжным гонкам.

«Уже нет, я набегалась, — сказала Матвеева ТАСС. — Я за этот сезон два раза уезжала от сына на пять дней, и больше уже не хочется. Сейчас я просто получаю удовольствие. Еще сезон на таком уровне отбегаю, главными стартами будут чемпионат войск и чемпионат России. А дальше постепенно буду заканчивать».

В субботу в спринте на чемпионате России 35-летняя Матвеева заняла четвертое место. В октябре 2020 года у лыжницы родился сын, она возобновила карьеру перед стартом сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/14193705
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Матвеева
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