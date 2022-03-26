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Сегодня, 15:50

Крамер назвал Терентьева после победы в спринте самым быстрым россиянином на финише

Георгий Скобликов
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Тренер российских лыжников Маркус Крамер в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Александра Терентьева в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Терентьев — призер Олимпийских игр. Его победа в спринте не сюрприз. Он обогнал Большунова, потому что на финише Терентьев самый быстрый россиянин на данный момент», — сказал Крамер «СЭ».

В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 27,9 секунды. 22-летний лыжник впервые в карьере стал чемпионом страны.

Вторым финишировал Александр Большунов, проигравший Терентьеву 0,4 секунды. Бронза — у Дениса Филимонова, уступившего победителю 0,5 секунды.

Александр Терентьев
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