Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Терентьева над Александром Большуновым в спринте свободным стилем на чемпионате России.

«Это не такая уж и сенсация, с учетом того, что Большунов для всех невероятный соперник. Соперник, которого не просто почетно и престижно победить, а раздражитель для многих спортсменов. В марафоне для Ермилы Вокуева, в спринте для Саши Терентьева. Поэтому Терентьев, конечно, большой молодец! Но, справедливости ради, после такого успешного сезона Большунова, сейчас мотивации больше у Саши молодого, чем у более опытного. Но в любом случае, победа есть победа, это видела вся страна. Это был отличный финал. Терентьев — огромный молодец! Он способен вырасти в большого гонщика. Тут вопрос теперь стоит в том, как долго им друг с другом соревноваться», — сказал Губерниев «СЭ».

Александр Терентьев завоевал золото в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 27,9 секунды. 22-летний лыжник впервые в карьере стал чемпионом страны.