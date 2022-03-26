Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:00

Дмитрий Губерниев — о победе Терентьева над Большуновым: «Это не такая уж и сенсация»

Губерниев прокомментировал победу Терентьева в спринте на чемпионате России
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Терентьева над Александром Большуновым в спринте свободным стилем на чемпионате России.

«Это не такая уж и сенсация, с учетом того, что Большунов для всех невероятный соперник. Соперник, которого не просто почетно и престижно победить, а раздражитель для многих спортсменов. В марафоне для Ермилы Вокуева, в спринте для Саши Терентьева. Поэтому Терентьев, конечно, большой молодец! Но, справедливости ради, после такого успешного сезона Большунова, сейчас мотивации больше у Саши молодого, чем у более опытного. Но в любом случае, победа есть победа, это видела вся страна. Это был отличный финал. Терентьев — огромный молодец! Он способен вырасти в большого гонщика. Тут вопрос теперь стоит в том, как долго им друг с другом соревноваться», — сказал Губерниев «СЭ».

Александр Терентьев завоевал золото в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 27,9 секунды. 22-летний лыжник впервые в карьере стал чемпионом страны.

Александр Большунов
Александр Терентьев
Дмитрий Губерниев
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Аскаров не заметит соперника, а Борщев еще раз влюбит в себя Уайта. Прогнозы на турнир UFC Fight Night 205
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская лыжница Матвеева не планирует возобновлять международную карьеру
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости