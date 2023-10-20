Роман Ротенберг считает смерть Резцовой огромной утратой для российского спорта

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на смерть биатлонистки и лыжницы Анфисы Резцовой.

«Для олимпийского движения, для всего российского спорта это огромная утрата. Выиграть золото Игр в двух видах спорта кажется невероятным, но для Анфисы Резцовой не было ничего невозможного. Хочу выразить глубочайшие соболезнования большой и дружной семье Анфисы Анатольевны в связи с этой трагической новостью», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.