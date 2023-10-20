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Сегодня, 22:37

Вяльбе пожаловалась на нехватку освещенных трасс, новых лыж и спортивных баз

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала губернаторов из-за плохой освещенности трасс.

«Зимой короткий день, кататься негде, потому что начинает рано темнеть. Дети и родители не успевают вернуться со школы. Очень мало регионов, где есть освещенные трассы. Очень устаревшая материально-техническая база, как инвентарь, так и лыжные базы. Не говорю даже о каких-то стадионах, именно те лыжные базы, куда приходят дети после школы», — сказала Вяльбе на форме «Россия — Спортивная держава».

Она также заявила, что выступает против больших бетонных стадионов для лыж. По ее словам, нужно строить легкие конструкции, которые можно разобрать и перевезти на новое место.

Елена Вяльбе
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