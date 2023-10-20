Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на смерть трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой.

«Анфиса Анатольевна была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма. Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, а также двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Она была примером для многих наших спортсменов, вдохновляя своими результатами на новые свершения», — цитирует Матыцина ТАСС.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.