Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиас прокомментировал отношение организации к отстранению российских спортсменов.

«Как вы могли заметить, мы следовали рекомендациям МОК. Эта проблема многогранна, должен сказать, что мы действовали очень решительно и четко и следовали рекомендациям МОК не просто потому, что это МОК, а потому что разделяем их мнение», — цитирует Элиаса ТАСС.

FIS отстранила от международных соревнований российских и белорусских спортсменов на текущий сезон. Решения по следующему розыгрышу пока нет.