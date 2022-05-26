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Сегодня, 15:31

Глава FIS — об отстранении российских спорстменов: «Мы следовали рекомендациям МОК, потому что разделяем их»

Президент FIS рассказал об отношении организации к отстранению российских спортсменов
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Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиас прокомментировал отношение организации к отстранению российских спортсменов.

«Как вы могли заметить, мы следовали рекомендациям МОК. Эта проблема многогранна, должен сказать, что мы действовали очень решительно и четко и следовали рекомендациям МОК не просто потому, что это МОК, а потому что разделяем их мнение», — цитирует Элиаса ТАСС.

FIS отстранила от международных соревнований российских и белорусских спортсменов на текущий сезон. Решения по следующему розыгрышу пока нет.

Источник: https://tass.ru/sport/14738569
Сборная России по лыжным гонкам
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