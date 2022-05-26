Крянин отреагировал на решение FIS не переизбирать Вяльбе

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отреагировал на новость о том, что Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Выборы прошли сегодня, 26 мая, на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115 и заняла последнее место из 23 кандидатов.

«Со спортивной точки зрения это плохо, — приводит слова Крянина «Чемпионат». — Что делать дальше? У нас есть варианты, которые мы будем прорабатывать. Будем проводить наши соревнования, которые будут альтернативой. Мы не должны опускать руки, все в них находится. Задача — сохранить лыжный спорт на том уровне, на котором он есть. Это же не желание Вяльбе».

Он также ответил, почему решение FIS не переизбирать Вяльбе плохо со спортивной точки зрения.

«Во-первых, почему у нас спорт вмешивается в политику? Я думаю, что это политическое решение. Не должно такого быть. Во-вторых, нам нужна конкуренция. Я думаю, международные соревнования потеряют, если не будет на них нашего представительства. Считаю, что все спортсмены, не важно кто они, это понимают. Разве интересно будет одним норвежцам между собой бороться? Вот в этом и весь минус. В этой ситуации теряют все: международная федерация и российские спортсмены. Соревноваться в разных частях света, собирать сильнейших и показать, кто лучший», — сказал он.