Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:44

Губерниев — о непереизбрании Вяльбе: «Это решение — дискриминация по национальному признаку»

Губерниев назвал дискриминацией непереизбрание Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта
Артем Бухаев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Это решение не имеет ничего общего с деловыми качествами Вяльбе. Она бы могла принести определенную пользу. И это решение — дискриминация по национальному признаку. Как вы знаете, с Еленой Валерьевной у меня интересные отношения. У меня всегда к ней было миллион вопросов. Но в данной ситуации я ее, конечно, поддерживаю. Решение несправедливое! Оно высосано из пальца», — сказал Губерниев «СЭ».

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.

Вяльбе входила в совет Международной федерации лыжного спорта с лета 2021 года.

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
4
1
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Получал бутылкой по голове, закладывал своих футболистов и выиграл первый кубок Лиги конференций. Моуринью — король скандалов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава FIS — об отстранении российских спортсменов: «Мы следовали рекомендациям МОК, потому что разделяем их»

Вяльбе — о непереизбрании в совет FIS: «Все понимают, насколько сейчас политизирован спорт»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости