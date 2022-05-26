Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Это решение не имеет ничего общего с деловыми качествами Вяльбе. Она бы могла принести определенную пользу. И это решение — дискриминация по национальному признаку. Как вы знаете, с Еленой Валерьевной у меня интересные отношения. У меня всегда к ней было миллион вопросов. Но в данной ситуации я ее, конечно, поддерживаю. Решение несправедливое! Оно высосано из пальца», — сказал Губерниев «СЭ».

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.

Вяльбе входила в совет Международной федерации лыжного спорта с лета 2021 года.