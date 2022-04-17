Погибший на Авачинском лыжном марафоне — глава Центрального района города Набережные Челны

Как стало известно «СЭ», 61-летний мужчина, скончавшийся на трассе Авачинского лыжного марафона на Камчатке, является главой Центрального района города Набережные Челны Искандаром Галимовым. Он был лыжником-любителем и 28 февраля занял третье место в своей возрастной группе в забеге на 20 км на Камском марафоне.

Администрацию Центрального района города Набережные Челны Галимов возглавлял с 2012 года. «Это он, глава нашего центрального района. Он скончался», — сказали в беседе с «СЭ» представители службы по взаимодействию с общественностью города.

В заявление правительства Камчатского края о трагическом инциденте на Авачинском марафоне говорится следующее: «Перед стартом на Камчатке утром 17 апреля организаторы проверили у мужчины документы, которые он предоставил. На плохое самочувствие он не жаловался. Спортсмен прошел примерно 40 км трассы Авачинского марафона, когда ему стало плохо. Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации. Врачи на тот момент уже были бессильны чем-то помочь и констатировали смерть. Сейчас экспертам предстоит установить причины смерти мужчины».