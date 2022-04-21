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Сегодня, 15:03

Большунов, Ступак и Непряева начнут подготовку к новому сезону 15 мая в Крыму

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов, Наталья Непряева и Юлия Ступак начнут подготовку к новому сезону в середине мая в Крыму.

«15 мая у нас начнется первый тренировочный сбор, традиционно он пройдет в поселке Морском в Крыму. Программа сбора практически ничем не будет отличаться от той, что была год назад», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Специалист отметил, что лыжников на сборах ждут велосипедные тренировки, беговые кроссы, силовые тренировки, спортивные игры.

В группу Юрия Бородавко входят Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Червоткин и Александр Терентьев. Юлия Ступак перейдет в группу Бородавко из группы Маркуса Крамера.

Источник: https://tass.ru/sport/14436467
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
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