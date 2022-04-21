Большунов, Ступак и Непряева начнут подготовку к новому сезону 15 мая в Крыму
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов, Наталья Непряева и Юлия Ступак начнут подготовку к новому сезону в середине мая в Крыму.
«15 мая у нас начнется первый тренировочный сбор, традиционно он пройдет в поселке Морском в Крыму. Программа сбора практически ничем не будет отличаться от той, что была год назад», — приводит ТАСС слова Бородавко.
Специалист отметил, что лыжников на сборах ждут велосипедные тренировки, беговые кроссы, силовые тренировки, спортивные игры.
В группу Юрия Бородавко входят Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Червоткин и Александр Терентьев. Юлия Ступак перейдет в группу Бородавко из группы Маркуса Крамера.
Источник: https://tass.ru/sport/14436467
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