Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 19:23

Дементьев не считает лыжи своего производства альтернативой западным брендам

Наталья Марьянчик
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Евгений Дементьев.
Фото «СЭ»

Олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев рассказал, что хотя его бренд с этого сезона выпускает и топовые лыжи, они не могут стать альтернативой европейским маркам, которые покидают российский рынок.

— В этом году у нас появились тестовые лыжи, сделанные конкретно под меня, — рассказал Дементьев. — Я выступал на них процентах в 90 соревнований этого сезона. По качеству они несильно уступают самым топовым лыжам, на которых я раньше соревновался. Палки мы производим уже второй год. Тоже все отзывы положительные.

— Теперь, когда поставки иностранного инвентаря затруднены, ваши лыжи могут стать реальной альтернативой?

— Хотелось бы, но дело в том, что если палки мы делаем в России, то лыжи — в Италии. И пока у нас абсолютно те же проблемы, что у иностранных производителей. Топовые модели одежды раньше тоже шили в Италии, но сейчас предприняли несколько шагов, чтобы теперь делать их в России. В новых условиях необходимо меняться.

Евгений Дементьев. «Спортом давно перегорел, быть тренером мне неинтересно». Олимпийский чемпион Дементьев — о завершении карьеры
Евгений Дементьев
0
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дементьева не смущают постоянные победы Большунова на российских стартах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости