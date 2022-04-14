Дементьев не считает лыжи своего производства альтернативой западным брендам

Олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев рассказал, что хотя его бренд с этого сезона выпускает и топовые лыжи, они не могут стать альтернативой европейским маркам, которые покидают российский рынок.

— В этом году у нас появились тестовые лыжи, сделанные конкретно под меня, — рассказал Дементьев. — Я выступал на них процентах в 90 соревнований этого сезона. По качеству они несильно уступают самым топовым лыжам, на которых я раньше соревновался. Палки мы производим уже второй год. Тоже все отзывы положительные.

— Теперь, когда поставки иностранного инвентаря затруднены, ваши лыжи могут стать реальной альтернативой?

— Хотелось бы, но дело в том, что если палки мы делаем в России, то лыжи — в Италии. И пока у нас абсолютно те же проблемы, что у иностранных производителей. Топовые модели одежды раньше тоже шили в Италии, но сейчас предприняли несколько шагов, чтобы теперь делать их в России. В новых условиях необходимо меняться.