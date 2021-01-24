«Подлость и еще раз подлость!» Российские болельщики осудили норвежских лыжников за падение Большунова

Российский лыжник Александр Большунов оказался в центре скандала после скиатлона в рамках этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Большунов боролся за лидерство в компании пятерых норвежских спортсменов за километр до финиша, но во время телетрансляции операторы переключились на других спортсменов, а когда вернулись к лидерам, картина была уже такой: четыре норвежца впереди, за ними с огромным просветом Большунов, а еще дальше — Ханс Холунн с одной палкой.

По словам тренера Большунова, Юрия Бородавко, Холунн вынес россиянина в серой зоне, где нет камер. Холунн опроверг слова Бородавко, а другой норвежец, Пол Голберг назвал анекдотом обвинение в адрес партнера по национальной команде.

Пользователи «СЭ» отреагировали на инцидент с участием Большунова и норвежских лыжников.

Михаил Чичеров: «Большунову норга было сбивать не резон. Этот норг даже не лидер команды. А вот норгу сбить Сан Саныча было на руку, ну, не ему самому, а всей мерзопакостной норвежской команде, да еще в серой зоне».

rw64: «Я очень удивлюсь, если на ЧМ Клэбо в спринте не вылетит с трассы. Абсолютно случайно, естественно. Ну, там въедет в Мальцева и сломает ему две палки. Хамство должно быть наказуемо».

Николай Игнатьев: «Во все времена одно и тоже — подлость и еще раз подлость!».

Станислав Анохин: «Холунн нытик, Большунову просто не повезло».

Старый777: «Какая чушь. По своей важности прыжок Крюгера под ноги Большунова в прошлом году в спринте был важнее. На кону практически стояла победа в Ски Туре. А сейчас Большунов ничего не потерял, да и норвежцы ничего супер важного не потеряли. Наоборот они не узнали, что было бы на финише с Большуновым. На чемпионате мира все узнаем».

gladiators79: «Надо жалобу подавать, на будущее, иначе на ЧМ данная тактика опять повторится».

htzac77: «Все это эмоции, забыли и двигаемся дальше. Да, неприятно, но хорошо, что это произошло сейчас, а не на куда более важном старте. Да и Сан Саныч остынет и сделает правильные выводы».

Olegsovasergeev: «Серега за такие дела уже хлопал Клэбо по розовым щечкам, Сане тоже надо было зарядить этому Холунну, промолчит — так они и будут борзеть».

Sergey Volkov: «Даже и не сомневаюсь в грязных и неспортивных действиях норвежцев! С Александром не первый раз поступают таким образом! Стыдно должно быть норвежцам!»

Дмитрий Ушкачев: «Зачем так «натягивать» конфронтацию? У каждой сборной будет свое объяснение для этого инцидента — это понятно. Норвежцам Саня давно — кость в горле. Языками они работают не хуже, чем бегают по трассе. Рассчитывают на судейское лобби, наверное. Похоже, на ЧМ будет «война» и пленных там брать не будут».

Denisio: «Вот начали вопить сразу норги, одну гонку выиграли. После огромного перерыва, в то время как наши прошли изматывающий Тур. Посмотрим, что будет на ЧМ. Думается, там наши норм их подушат».

Eurly: «Надеюсь, наши ответят. Лидеров толпой обижать нельзя позволять. Эти ребята не впервые такое делают. Да еще астматики».