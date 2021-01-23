«Норвежец вынес Большунова с трассы в серой зоне, там нет камер». Скандал на Кубке мира

Сегодня в Лахти в рамках этапа Кубка мира прошел скиатлон. Развязка мужской гонки получилась неожиданной. От всех уехали Александр Большунов и пять норвежцев. Вся шестерка держалась вместе до финишного километра. Потом операторы телетрансляции переключились на других спортсменов, а когда вернулись к лидерам, картина была уже такой: четыре норвежца впереди, за ними с огромным просветом Большунов, а еще дальше — Ханс Холунн с одной палкой. В итоге весь пьедестал оказался норвежским.

Мы позвонили личному тренеру Большунова Юрию Бородавко, чтобы выяснить, что же там случилось. 24-летний российский лыжник занял пятое место в скиатлоне.

— Это было в серой зоне, где нет камер, — объяснил тренер. — Холунн просто вынес Саню с трассы.

— Обалдеть. По телекартинке этого не показали.

— Так серая зона, нет камер. Прямо перед поворотом. Вынес начисто.

— Как думаете, специально?

— Нужно спрашивать у Сани, я пока еще не видел с ним. Ситуация очень неприятная, но наговаривать я ни на кого не хочу. Прежде, чем делать какие-то заявления, нужно обладать информацией.

(Владимир Иванов)

У Норвегии весь пьедестал в скиатлоне на этапе в Лахти, Большунов пятый