Большунов бился с пятью норвежцами, но они вынесли его с трассы там, где нет камер. Дичь в лыжах

Такого на Кубке мира еще не было .

Кубок мира

Лахти

Скиатлон

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37,45.1

2. Хелене Фоссехолм (Норвегия) — отставание 28,1

3. Хейди Венг (Норвегия) — 29,6

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 29,7

5. Джессика Диггинс (США) — 30,1

6. Наталья Непряева (Россия) — 1.02,5

16. Анна Нечаевская (Россия) — 2.17,1

18. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.34,8

26. Мария Истомина (Россия) — 3.32,0

28. Алия Иксанова (Россия) — 3.48,5

35. Лилия Васильева (Россия) — 4.24,6

42. Наталья Мекрюкова (Россия) — 6.36,9

Мужчины

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:10.18,4

2. Шюр Рете (Норвегия) — 0,4

3. Пол Голберг (Норвегия) — 6,6

4. Симон Крюгер (Норвегия) — 20,9

5. Александр Большунов (Россия) — 28,7

6. Ханс Холунн (Норвегия) — 32,8

11. Денис Спицов (Россия) — 1.05,2

13. Алексей Червоткин (Россия) — 1.08,8

14. Евгений Белов (Россия) — 1.13,9

17. Иван Якимушкин (Россия) — 1.30,6

22. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.50,8

28. Андрей Ларьков (Россия) — 2.34,3

35. Артем Мальцев(Россия) — 3.11,6

Норвежцы вернулись — и все в Кубке мира тут же перевернулось. Женщины во главе с главным киллером интриги в женских лыжах Терезой Йохауг заняли весь пьедестал. Сразу стало как-то грустно. Еще свежи в памяти гонки «Тур де Ски», в которых на призовые места иной раз претендовали больше десяти спортсменок. Да и от Непряевой после классного прохождения классической части дистанции ожидали большего. Увы, конек Наталье дался очень тяжело.

После этого с еще большим нетерпением хотелось увидеть мужской скиатлон. После недавней многодневки казалось, что уж там-то наша команда даст прикурить норвежцам. В Альпах «звенела» практически вся сборная. Однако на деле все получилось наоборот. Злых викингов, которые с ноября не были на международных стартах, спустили с цепи в прямом и переносном смыслах. На заключительной трети дистанции сумасшедший темп включили сразу пять норвежцев: Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Пол Голберг, Симон Крюгер и Ханс Холунн. Единственным, кто сумел поддержать эти безумные скорости, оказался Александр Большунов.

Тот самый Сан Саныч, который в прошлые сезоны кошмарил всю их сборную. Были гонки, когда они убегали от всех впятером и даже вшестером, но Большунов не отпускал, а на финише безжалостно разделывался со всеми. Какую только тактику они не придумывали! Но у Александра на все находились еще более убедительные аргументы. Разумеется, для викингов именно он — главный раздражитель.

В этой связи произошедшее сегодня в Лахти — шок. Хочется верить, что случившееся — чистая случайность. Но уверенности в этом быть не может. Куда больше это похоже на открытый вызов. На полноценное объявление войны на лыжне.

Дело было так: вплоть до последнего километра Сан Саныч лидировал вместе с норвежцами. На официальной отсечке 28,8 км они были наравне. Потом операторы телетрансляции переключились на других спортсменов, а когда вернулись к лидерам, картина была совершенно неожиданной: четыре норвежца впереди, за ними с огромным просветом Большунов, а еще дальше — Ханс Холунн с одной палкой. И никаких повторов! Понимайте как хотите.

В итоге весь пьедестал оказался норвежским.

Тут же звоню личному тренеру Александра Юрию Бородавко.

— Это было в «серой зоне», где нет камер, — объяснил тренер. — Холунн просто вынес его с трассы.

— Обалдеть. По телекартинке этого не показали.

— Так серая зона. Прямо перед поворотом. Вынес начисто.

— Как думаете, специально?

— Нужно спрашивать у Сани, я пока еще не видел с ним. Ситуация очень неприятная, но наговаривать я ни на кого не хочу. Прежде чем делать какие-то заявления, нужно обладать информацией.

Ничего подобного в лыжном Кубке мира я не припоминаю. Падения — да. Сколько угодно. Включая такие, когда сносили еще и соперников. Но ситуация, когда впереди пять человек из одной команды и один из них выбивает именно чужого, причем того, кто потенциально убежал бы от всех в финальную гору, вызывает большие вопросы. Только усиливает подозрение место инцидента — «серая зона». Наверняка норвежцы сейчас будут говорить, что Холунн — ценная боевая единица и невозможно представить, чтобы команда использовала его в роли лыжного камикадзе.

Но когда камеры после финиша показали лицо Сан Саныча, то на нем читалась такая ярость, что стало понятно: уж он-то в такие совпадения не верит.

P. S. После финиша стала известна позиция норвежцев. Они наоборот обвиняют в случившемся россиянина. Холунн сказал TV2, что это Большунов сбил его в повороте. А Голберг и вовсе заявил, что Александр должен извиниться перед его товарищем по команде.