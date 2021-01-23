Норвежский лыжник прокомментировал падение после контакта с Большуновым

Норвежский лыжник Ханс Холунн прокомментировал столкновение с россиянином Александром Большуновым на финише скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Он ехал сзади и пытался меня обогнать. Я сломал обе палки после того, как влетел в сетку. Думаю, в таких действиях не было необходимости, потому что борьба за победу развивалась не там. У меня были хорошие ощущения, но когда кто-то влетает в тебя сзади, нужно приходится уходить в сторону», — сказал Холунн.

Ранее личный тренер Большунова Юрий Бородавко заявил, что Холунн «вынес» россиянина с трассы, отметив, что инцидент произошел в серой зоне, где нет камер.