Пеллегрино выиграл спринт в Дрездене, Ретивых третий, Большунов четвертый

Итальянец Федерико Пеллегрино стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Дрездене. Вторым стал Эндрю Янг из Великобритании, тройку замкнул россиянин Глеб Ретивых.

Лидер зачета Кубка мира Александр Большунов в сегодняшней гонке занял четвертое место.

Александр Терентьев выбыл в полуфинале, Артем Мальцев — в четвертьфинале.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт (С)

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.21,96

2. Эндрю Янг (Великобритания) — отставание 0,53

3. Глеб Ретивых (Россия) — 0,91

4. Александр Большунов (Россия) — 1,19

5. Саймон Хэмилтон (США) — 1,80

6. Кевин Болджер (США) — 3,95