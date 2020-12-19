Пеллегрино выиграл спринт в Дрездене, Ретивых третий, Большунов четвертый
16:56
Итальянец Федерико Пеллегрино стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Дрездене. Вторым стал Эндрю Янг из Великобритании, тройку замкнул россиянин Глеб Ретивых.
Лидер зачета Кубка мира Александр Большунов в сегодняшней гонке занял четвертое место.
Александр Терентьев выбыл в полуфинале, Артем Мальцев — в четвертьфинале.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт (С)
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.21,96
2. Эндрю Янг (Великобритания) — отставание 0,53
3. Глеб Ретивых (Россия) — 0,91
4. Александр Большунов (Россия) — 1,19
5. Саймон Хэмилтон (США) — 1,80
6. Кевин Болджер (США) — 3,95
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