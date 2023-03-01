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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Сорина вернется в спорт в следующем сезоне

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Татьяна Сорина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Егор Сорин, тренер и муж олимпийской чемпионки-2022 по лыжным гонкам Татьяна Сорина, сообщил, что супруга вернется к участию в соревнованиях в следующем сезоне.

«Думаю, мы увидим Татьяну в этом году в Тюмени на чемпионате России. Не знаю, побежит она или нет, но она там будет (улыбается). А в следующем сезоне мы ее обязательно увидим. Она продолжает тренироваться, сейчас тренируется в Тюмени. Кстати, как и Вероника Степанова, очень много времени провела на высоте», — приводит слова Сорина РИА «Новости».

Сорина завоевала золото в эстафете 4x5 км на зимних Играх-2022 в Пекине. 28-летняя спортсменка также становилась вице-чемпионкой чемпионата мира-2021в Оберстдорфе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230301/sorin-1855062919.html
Сборная России по лыжным гонкам
Татьяна Сорина (Алешина)
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