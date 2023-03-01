Большунов выиграл коньковую разделку на турнире «Чемпионские высоты»
Александр Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на лыжном турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.
Он преодлел дистанцию за 35 минут 56,8 секунды. Вторым стал представитель Москвы Алексей Червоткин отставший от лидера на шесть секунд. Тройку замкнул Иван Якимушкин (+20,4).
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины, 15 км
1. Александр Большунов — 35.56,8
2. Алексей Червоткин +6,0
3. Иван Якимушкин +20,4
4. Артем Мальцев +20,5
5. Денис Спицов +24,0
6. Сергей Устюгов +25,7
7. Андрей Мельниченко +37,8
8. Антон Тимашов +40,6
9. Савелий Коростелев +1.02,3
10. Евгений Белов +1.06,4
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