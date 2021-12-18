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«Наглые и тупые! Не стоит обращать внимания». Резцова резко высказалась о критике Большунова

Анфиса Резцова резко отреагировала на критику в адрес Большунова после гонки в Дрездене
15:38
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты российского лыжника Александра Большунова на этапе Кубка мира в Дрездене.

«Ничего страшного! Не надо на Большунова наезжать! Видно, что Саша расстроился. А что касается хейтеров, то пускай поливают! Они наглые и тупые! На них не стоит обращать внимания», — сказала Резцова «СЭ».

Сегодня, 18 декабря, Большунов не смог попасть в топ-30 по итогам квалификации и не сможет принять участия в 1/4 финала. Спортсмен показал 31-й результат и проиграл 0,09 секунды американцу Логану Ханнеману, занявшему 30-е место, которое позволяет выступить в четвертьфинале.

В 1/4 финала спринта вышли два представителя России: Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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