Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на результат Александра Большунова в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

«Впереди Олимпийские игры — это самое главное. Я не вижу смысла делать выводы после нескольких стартов. Сейчас все лыжники находятся на разных уровнях подготовки. Что происходит с Большуновым? Я с ним не общался, Бородавко виднее должно быть. Мое мнение — Саше не хватает соревновательной практики. Впереди еще есть множество гонок, думаю, что к Олимпиаде все должно наладиться», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 18 декабря, Большунов не смог попасть в топ-30 по итогам квалификации и не сможет принять участия в 1/4 финала. Спортсмен показал 31-й результат и проиграл 0,09 секунды американцу Логану Ханнеману, занявшему 30-е место, которое позволяет выступить в четвертьфинале.

В 1/4 финала спринта вышли два представителя России: Александр Терентьев и Глеб Ретивых.